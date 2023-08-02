5 نصائح للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج

مع بدء إعلان المؤشرات الأولى لتنسيق الثانوية العامة، يبحث العديد من للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج، عن نصائح لمساعدتهم خلال تلك الفترة، حتي يتجنبوا الوقوع في أخطاء قد تعرضهم للخسائر أو المشاكل.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أفضل نصائح للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج، تحديداً بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية.

نصائح للطلاب المصريين الراغبين بالدراسة بالخارج

تتضمن النصائح للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج، بعض النقاط وهي كالتالي:

1- تأكّد من امتلاك كافة الأوراق المطلوبة

من أهم النصائح للطلاب المصريين الراغبين بالدراسة بالخارج، هو التأكد من امتلاك وحيازة الأوراق المطلوبة، ففي حالة عدم وجود جواز سفر للطالب، أو عدم الحصول على تأشيرة للدراسة، فإن ذلك يؤدي إلى مشكلة أمنية، في حال إذا ما تم توقيف الطالب عند نقطة تفتيش دولية، بحسب صحيفة «دويتشه فيله» الألمانية.

2- التعرف على العملة المستخدمة داخل البلد

لابدّ أن يتعرف الطالب على عملة البلد التي يرغب في السفر إليها، ويحسن استخدامها حتى لا تنفذ كل النقود التي يملكها في وقت واحد، وفي هذه الحالة لا يتمكن من استكمال دفع الرسوم الدراسية المتعلقة بالجامعة التي توجه اليها من أجل الالتحاق بها.

3- عدم التصرف كالسائحين

في حال ظهر وتصرف الطالب وكأنه سائح تائه، لا يعلم كيف يتعامل، سيكون عرضة للاعتداء من قبل المجرمين والمحتالين، حيث أنه أتى إلى تلك البلد للبقاء فيها عدة أشهر وسنوات من أجل الدراسة، فعليه التكيف بالمكان بشكل جيد.

4- التواصل الدائم مع وزارة الخارجية

يستفيد الطالب المصري المسافر للخارج من أجل الدراسة من وزارة الخارجية المصرية، حيث أن الوزارة قد تمده بالمعلومات التي قد ترشده إلى الأمور والتصرفات التي يتعيّن عليه تجنبها خلال إقامته بالبلاد.

5 - الاختلاط الجيد بالسكان المحليين

يجب على الطالب المصري ضرورة الاختلاط بالسكان المحليين داخل البلد التي سافر إليها، من أجل الدراسة، بالإضافة الذهاب إلى المطاعم والمحلات ومشاركة الأصدقاء المحليين في أنشطتهم، وعدم تجنبهم، حيث أن جزءًا من مغامرة الطالب خلال الدراسة في الخارج، يتمثل في التعرّف على أناس جدد.