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نتيجة تنسيق جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومصاريف الدراسة بها

كتب:

آية حسنين
03:24 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
تنسيق جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تنسيق جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

حددت الجامعات الأهلية والخاصة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بمختلف الجامعات في جميع محافظات مصر، وجاء من ضمنها تنسيق جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في محافظة الدقهلية لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 

وأوضحت الجامعات الخاصة في بيان لها أن تنسيق القبول في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في المرحلة الأولي لمختلف الكليات جاء كالآتي:

- كلية الطب البشري 80%

- كلية طب الأسنان 78%

- كلية الصيدلة 72%

- كلية العلاج الطبيعي 76%

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%

- كلية الهندسة 68%

- كلية الذكاء الاصطناعي 62%

- كلية الإدارة 55%

- كلية الآداب 55% 

مصاريف الدراسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 

وأوضحت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مصاريف الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة وجاءت كالآتي:

كلية الطب البشري : 160,000 جنيه

كلية طب الفم والأسنان : 140,000 جنيه

كلية الصيدلة : 79,000 جنيه جنيهًا90,000كلينيكال 

كلية العلاج الطبيعي : 87,000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 47,000 جنيه

كلية الهندسة : 47,000 جنيه

كلية الذكاء الاصطناعي : 53,000 جنيه

كلية الإدارة : 33,000 جنيه

كلية الآداب : 28,000 جنيه

وأوضحت أنه يجري التقديم في مختلف الكليات بها  من خلال تقديم طلاب الثانوية العامة لعدة أوراق بعد تنسيق المرحلة الأولي  وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور 

 

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