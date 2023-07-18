بدء امتحانات الدور الثاني في جامعة الدلتا التكنولوجيا 20 أغسطس المقبل

ترأس الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، في جلسته الرابعة للعام الجامعي 2022-2023، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

وبدأ المجلس بمناقشة عدد من الموضوعات، تتعلق بمشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، في إطار خطة الجامعة والمدرجة على جدول الأعمال.

اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة لبرامج «ميكاترونكس»

ووافق مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية على تحديد موعد انعقاد امتحانات الدور الثاني للعام الجامعي 2022-2023، بداية من يوم الأحد، الموافق 20 أغسطس المقبل، كما تم اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة لبرامج الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم مد فترة التظلمات لذات الفرقة إلى الثلاثاء المقبل، الموافق 25 يوليو الجاري.

وأشاد رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان النتائج، وأثنى على مشاريع تخرج أول دفعة من الجامعة، مؤكدًا أنها أفكار مثمرة ونماذج متميزة.

كما طالب بتفعيل وتنفيذ الأنشطة والفعاليات خلال الإجازة الصيفية، وتنفيذ خطة التدريب الصيفي والمساهمة الإيجابية في بناء وتطوير قدرات الطلاب وصقل مهارتهم.

تأهيل وصقل مهارات منسوبي الجامعة

وناقش المجلس أهمية تأهيل وصقل مهارات منسوبي الجامعة، وعقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.

وناقش المجلس الدعوة المقدمة المدينة العلمية للعلوم والتكنولوجيا بشأن مشاركة الجامعة في المؤتمر العربي الأفريقي، تحت عنوان «مصر بوابة الاستثمار فى الوطن العربي وأفريقيا»، كراع شرفى للمؤتمر، والذي يهدف إلى نشر البحوث العلمية وربط تطبيقاتها بقطاعات الاستثمار، وجعل مصر بوابة لتطبيق البحوث العلمية حول العالم؛ لحل مشكلات الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية والثورات الصناعية التي تشهدها البلاد.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس جهود الجامعة وحرصها على بناء بيئة تعليمية تُحفز روح الابتكار والإبداع والتميز، وبناء نسق إبداعي وفكري لدى الطلاب، وصقل جيل للمستقبل قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها.