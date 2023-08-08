تفاصيل برنامج «تكنولوجيا الأوتوترونكس 2023» في جامعة الدلتا؟

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن البرامج التكنولوجية بها عام 2023، والأهداف التعليمية للبرنامج ومجالات عمل الخريجين، مشيرة إلى أنَّ من بين تلك البرامج برنامج «تكنولوجيا الأوتوترونكس»، والذي يهدف إلى توفير تعليم مميز في أساسيات تكنولوجيا السيارات بجميع أنواعها، إلى جانب تأهيل وإعداد الطالب ليكون تكنولوجي متميز في مجال السيارات مؤهلًا بالعلم والمعارف اللازمة ليسهم في تنمية المجتمع.

إدخال طرق حديثة في نظام التعلم

ولفتت جامعة الدلتا، في تقرير صادر عنها، إلى أنَّه يتمّ العمل على إدخال طرق حديثة في نظام التعلم ببرنامج « برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس»، مشيرًا إلى أنَّها التي تزيد من قدرة الطلبة على الإبداع والابتكار في مجال السيارات، وتدريب الطلاب على مكونات ونظرية عمل جميع أنواع السيارات التي تعمل بالوقود العادي «بنزين - ديزل - غاز طبيعي» والسيارات الهجينة وأيضًا السيارات التي تعمل بالطاقة البديلة «طاقة شمسية، كهربائية... إلخ».

- يعمل البرنامج أيضًا على تزويد الطلاب بالمهارات العملية اللازمة باستخدام أحدث المعامل والأجهزة لتشخيص أعطال السيارات والتكنولوجيا الحديثة للإصلاح، وترسيخ المفاهيم العلمية التي تعلمها الطلاب أثناء الدراسة بالتدريب العملي داخل الشركات ومراكز الخدمة.

مجالات عمل الخريجين

- مراكز صيانة وإصلاح وتجديد السيارات.

- جميع الشركات الصناعية التي لديها أسطول نقل.

- شركات تصنيع وتجميع السيارات.

- المراكز البحثية في مجال تصميم واختبارات السيارات .

- مدرس نظري وعملي بالمدارس الثانوية الصناعية.

- شركات توزيع البضائع.

- صيانة وإصلاح القطار الكهربائي ومترو الأنفاق.

- صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية والتي تعمل بالطاقة الشمسية.

- شركات توليد الطاقة الكهربائية في صيانة وإصلاح المولدات.

- خبير في مجال حوادث السيارات مجال المعدات الثقيلة والمعدات الزراعية.