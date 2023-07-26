جامعة المنوفية تحقق 6 ميداليات في المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا

شاركت جامعة المنوفية في المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا، الذي أقيم في جامعة بنها خلال الفتره من 23 حتى 25 يوليو الحالي بمشاركة ثماني جامعات.

وشاركت جامعة المنوفية بعدد 4 طلاب وعدد 8 طالبات ونجح الوفد المشارك في تحقيق 6 ميداليات متنوعة، وذلك تحت إشراف عام من الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي، والكابتن إيهاب صادق رئيس الفوج وأشرف على الطلبة والطالبات أحمد عبد الرحيم وهالة بركات.

وحصل الطالب فاروق سعيد علام كلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الكاراتية كاتا.

وحصل الطالب يوسف عزت حسن من كلية التربية الرياضية على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة التنس الأرضي، وعزة أمين الجندي من كلية الطب البيطري على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الكاراتية كاتا.

حصل الطالب طاهر محمد ابراهيم كلية الهندسة الإلكترونية على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الشطرنج، والطالبة هايدي صلاح العفيفي كلية الطب على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الشطرنج للطالبات.

أما فريق كرة السلة فازت الطالبات روضة بيومي وهالة نبيل من كلية التربية الرياضية وسوسن فرج من كلية التربية ورانيا النمر من كلية الآداب .

وفي بطولة تنس الطاولة حصل الطالب محمد الدبور من كلية الهندسة الإلكترونية على المركز الرابع، والطالبة روان جمال من كلية الطفولة المبكرة على المركز الرابع.

أما بطولة التنس الأرضي حصلت الطالبة بسنت شاهين من كلية التربية الرياضية على المركز الرابع.