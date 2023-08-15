رفع 2700 طن قمامة إلى مصانع التدوير في حملة نظافة بمدن البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات نظافة مكبرة، في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل، لخلق بيئة نظيفة للمواطنين.

تكثيف حملات النظافة في البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي ملف النظافة اهتماما بالغا لتوفير بيئة حضارية نظيفة، من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرارا تنفيذ حملات التجميل والتشجير، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

نقل 2700 طن قمامة إلى مصانع التدوير

وأسفرت الحملات عن نقل 2700 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من كافة الهندسات، إضافة إلى إزالة الأتربة من جانبي عدد من الطرق.

كما قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة أبو المطامير بمتابعة أعمال زراعة وتشجير الحديقة المركزية، ضمن أعمال التطوير الجارية بالمدينة.

و تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أعمال زراعة وتجميل مدخل حوش عيسى على الطريق الزراعي بدمنهور، والاهتمام بأحواض نباتات الزينة لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.

ومن جهتها، وجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار تنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم، بالتنسيق مع كل رؤساء المراكز، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، فضلاً عن استمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجمالي لائق.