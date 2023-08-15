قوافل طبية للكشف على مواطني البحيرة.. تستمر 3 أيام

انطلقت فعاليات القوافل الطبية بمحافظة البحيرة، والتي تستمر 3 أيام، وزارت القافلة الأولى اليوم قرية المعدية بمركز إدكو، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 800 مواطن من مرضى العيون.

و شهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير عليهم، وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى.

توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف القوافل الطبية

جاء ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصحة.

وتستمر القافلة الطبية على مدار اليوم الثلاثاء في مركز إدكو، في تخصصات «عظام، باطنة، أطفال، صدرية، جلدية، أنف وأذن وحنجرة»

قوافل طبية في البحيرة

كما يستقبل مركز كفر الدوار غداً قافلة طبية شاملة فى تخصصات «العظام، الباطنة، الأطفال، الصدرية، الجلدية، أنف وأذن وحنجرة»، بالإضافة إلى قافلة رمد يوم الخميس الموافق 17 أغسطس.

يأتي ذلك تحث رعاية الدكتور نهال بلبع، إذ أكدت استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشارت إلى أن القوافل تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

كما حثت مواطني مركزي إدكو وكفر الدوار على الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها تلك القوافل لتحقيق المستهدف منها.