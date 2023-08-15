تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزي إدكو ورشيد، أسفرت عن تحرير 19 محضراً، وذلك استمراراً للحملات التى تقوم بها لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مخبزين أنتجا خبزًا ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

ضبط مخابز مخالفة

كما تم ضبط مخبزين تصرفا في 29 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع بالإضافة الى 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.