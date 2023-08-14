ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في البحيرة.. استمر 4 أيام

اختتمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، وأحيا الليلة الختامية المنشد أحمد العمري وفرقته.

وبدأ الحفل بفقرة موسيقية لفصل العود بمركز تنمية مواهب بأوبرا دمنهور، شملت ثلاث ألحان «أما براوة، طير بينا يا قلبي، ونسم علينا الهوا»، كما تضمنت الليلة الختامية بعض الفقرات والأناشيد الدينية وهي «حمدا لك الله، تملكتموا عقلي، لبيك يا سري، مولاي، صلاة من الرحمن، يا صلاة الزين، لأجل النبي، غالي أنت غالي، صلوا على من ذكر الله، المسك فاح وقمر».

مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى في البحيرة

الجدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة أقيم بمسرح أوبرا دمنهور على مدار أربعة أيام متصلة.

عروض متنوعة في المهرجان

وتضمن المهرجان عروضا متنوعة لكل من فريق على مر الأجيال وفريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني، وفصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وكذلك المنشد أحمد العمري وفرقته، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب.