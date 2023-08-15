«اتحاد الاتحادات» ينظم الأولمبياد النوعي في بورسعيد خلال أكتوبر المقبل

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، على تنظيم الأولمبياد النوعي المصري في مدينة بورسعيد مطلع أكتوبر المقبل.

ووجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، اليوم وحضره رؤساء وممثلي الاتحادات النوعية الأعضاء في الاتحاد الذي يترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويضم اتحادات الجامعات والمدارس والعاملين بالحكومة والرياضة للجميع والألعاب الاليكترونية والثقافة الرياضية ومراكز شباب مصر والملاحة الرياضة ورياضات الشارع ستريت وورك اوت والحمام الزاجل والألعاب الترفيهية وشباب عمال مصر والهيئة العليا لسباق الخيل، وحضور ممثلي الجهة الإدارية الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المجتمع

واعتمدت الجمعية العمومية تقرير النشاط وخطة نشاط العام المالي 2023- 2024، وتقرير مراقب الحسابات مكتب سيف الله مصطفى حسين، ووافقت على استمراره مراقبا لحسابات الاتحاد.

وأشارت الدكتورة سونيا دنيا إلى أن الاتحادات النوعية هي أذرع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وأن ما تقوم به من أنشطة يحقق الأهداف المشتركة للإدارة التي تسعى لنشر قاعدة الممارسة في المجتمع المصري، مؤكدة تبني الإدارة المركزية لفكرة الأولمبياد النوعي المصري، الذي يجمع الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ويدعم فكرة العمل الجماعي ونشر قيم الرياضة وممارستها بعيدا عن صراعات المنافسة، لتصبح الرياضة فلسفة حياة لدى المواطنين.

الحداد: وزير الرياضة يولي اهتماما كبيرا بالاتحادات النوعية

من جانبه أكد الدكتور عمرو الحداد، أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي الاتحادات النوعية اهتماما كبيرا من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة القائمة على نشر اللعبات وتوسيع قاعدة الممارسين لها، وتوقف محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية عند تكامل عمل الاتحادات النوعية فهي تكمل بعضها البعض وتوقع عبد العزيز ان يحقق الأولمبياد النوعي المصري نجاحا كبيرا لأنه يمثل اتاحة امام الشباب الممارسة الرياضية في عديد اللعبات.