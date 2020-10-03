الاتحادات النوعية الرياضية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر الـ47 بالإسماعيلية

هنأ اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصريين بالذكرى السابعة والأربعين لـ نصر أكتوبر المجيد.

وقرر الاتحاد تنظيم احتفالية في محافظة الإسماعيلية يومي 28 و29 أكتوبر الجاري في ملاعب هيئة قناة السويس.

الاحتفالية باكورة أنشطة الاتحاد في العام المالي 2020-2021

وكان الاتحاد اختار قاعة عرابي بنادي ضباط الجيش بالزمالك لعقد جمعيته العمومية الأولى والاحتفاء بنصر أكتوبر وزيارة متحف النادي الذي يوثق تاريخ نادي الجيش وثورة يوليو 52 وثورة 30 يونيه 2013.

وترأس الاجتماع الدكتور حسني غندر، نائب رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذي رئيس الاتحاد الرياضي للشركات وحضره الدكتور محمد صبحي حسانين نائب الرئيس نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عماد البناني، أمين الصندوق رئيس اتحاد الرياضة للجميع، والإعلامي أشرف محمود، السكرتير العام، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية والإعلامي، وشريف عبدالباقي، رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية والدكتورة إيمان حسن، نائب رئيس اتحاد الرياضة المدرسية، والدكتور ماجد العزازي، رئيس اتحاد مراكز شباب مصر والدكتور مؤنس أبوعوف، رئيس اتحاد الملاحة الرياضية وحمدي الخفيف، رئيس اتحاد العاملين بالحكومة وأحمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل ومحمود عبدالعزيز، مدير عام الاتحادات النوعية ومحيي بدير المدير التنفيذي، وسيف الله مصطفى مراقب الحسابات.

واعتمد الحاضرون الميزانية والحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 وخطة النشاط للعام المالي 2020-2021 والتي تضمنت احتفالية بنصر أكتوبر في مدينة الإسماعيلية أواخر الشهر، لضمان مشاركة واسعة للجامعات والمدارس وتنظيم النسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية في شرم الشيخ خلال ديسمبر المقبل وتنظيم الأولمبياد المصري للاتحادات النوعية في شهر مارس 2021 بالقاهرة.

وتقرر أن يتضمن الاحتفال بنصر أكتوبر ندوة ثقافية في قصر ثقافة الإسماعيلية ينظمها اتحاد الثقافة الرياضية ومهرجان رياضي يتضمن مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمشي ومباراة استعراضية في كرة القدم بين نجوم الإسماعيلي القدامى ومنتخب الاتحادات النوعية ومهرجانات للرياضة للجميع والملاحظة الرياضية والألعاب الإلكترونية.