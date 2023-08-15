المدارس الذكية والجامعات العصرية تزين «مطروح».. نهضة تعليمية غير مسبوقة

شهدت المنظومة التعليمية في محافظة مرسى مطروح خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا غير مسبوقا طوال السنوات الماضية، على مستوى معدلات بناء المدارس الجديدة وتوسعتها، أو تطوير وتأهيل آلاف الفصول الموجودة لتكون مواكبة لمتطلبات المنظومة من حيث الفصول الذكية، فضلا عن شمول التطوير منظومة التعليم العالي والجامعات، من خلال إنشاء العديد من الكليات في التخصصات المختلفة، بعد سنوات من التهميش، حتى تحول التعليم في تلك المحافظة الحدودية ليكون موازيا لمتطلبات المنظومة في الجمهورية الجديدة.

تطوير وتأهيل آلاف الفصول والمدارس بمحافظة مطروح

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطة تطوير وتأهيل آلاف الفصول والمدارس بمحافظة مطروح:

- تنفيذ عدد 14 مدرسة تغطي جميع المراحل التعليمية بقيمة 195 مليون جنيه، والإحلال كلي وجزئي لعدد 10 مدارس بـ45 مليون جنية.

- توسيع عدد 25 مدرسة بتكلفة 122 مليون جنيه.

- إنشاء مدرسة 30 يونيو بمدينة الضبعة والتي تتكون من 11 فصلا للتعليم الأساسي.

- إنشاء مدرسة الضبعة الإعدادية الثانوية المشتركة للبنات بـ55 مليون ثم بعدد 12 فصلا.

- مدرسة السلوم المشتركة للتعليم الأساسي والمدرسة المصرية اليابانية بـ21 مليون جنيه، وتوسعه المدرسة وإنشاء مبنى جديد بسعة 19 فصلا بتكلفة 8 ملايين جنيه.

- إنشاء مدرسة حدائق مطروح التجريبية للغات على مساحة 5 آلاف متر تتسع لعدد 44 فصلاً منها 8 لرياض الأطفال و 24 للمرحلة الابتدائية و12 للمرحلة الإعدادية بإجمالي تكلفة 19 مليون جنيه.

- إنشاء مدرسة سيوة للتعليم الفني في 2019 بتكلفة 36.1 مليون جنيه على مساحة 35 فدان، بالإضافة إلى مدرسة الضبعة المتقدمة بتكلفة 42 مليون جنيه ومدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية بتكلفة 8.2 جنيه.

- إنشاء عدد من المدارس منها ابن سيناء المتميزة للغات بتكلفة 17 مليون جنيه، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية ومدرسة الضبعة البحرية.

- تطوير7 مدارس مجتمعية وتحويلها إلى مدارس ذكية وإنشاء 17 بئر حول المدارس المجتمعية وتشغيلها بالطاقة الشمسية للتوفير المياه اللازمة للمدارس.

- رفع كفاءة مدرسة معاذ ابن جبل بقرية سيدي عبد الرحمن وتحويلها إلى مدرسة اعدادي ثانوي بنات، أيضا تم رفع كفاءة المدرسة الثانوية بعدد 14 فصلا وانشاء مدرسة للسياحة والفنادق بالقرية.

- ارتفعت أعداد الفصول الدراسية بالمدارس من 31 الف مصل في 2014/2013 إلى 39 ألف فصل.

- ارتفعت عدد التلاميذ بالمدارس من 96,9 في عام 2014/2013 إلى 161.8 الف تلميذ.

إنشاء 10 كليات في جامعة الإسكندرية

- إنشاء 10 كليات جامعة الإسكندرية فرع مطروح وهي كليات التربية الزراعة الصحراوية والسلم التمريض الطب البيطري السياحة والفنادق رياض الأطفال التربية الرياضية بنين علوم البترول والتعدين والتربية النوعية الآثار، ووصل إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد بالمحافظة إلى 29 ألف طالب.

- البدء في أعمال الانشاءات بجامعة لوزان العلمين على مساحة 395 مجان بالتعاون مع لوزان السويسرية للصادق.

- جار الانتهاء من مرحلتين من جامعة العلمين الدولية متعددة كليات وقد بدأت الدراسة بالجامعة بالعمل في 2021/2020.