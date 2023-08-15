وزير التعليم: يجب اختفاء ظاهرة الاعتداء بين الطلاب والمعلمين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن علاقة الطالب بأسرته ومعلمه والمدرسة أصبحت ظاهرة مخيفة ويجب اختفائها، والأخصائي الاجتماعي والنفسي له دور كبير في الكشف على الطالب مبكرا لحدوث تربية إيجابية، متابعا: «التعليم في مدارسنا تنافسي مين جاب درجة أكبر من أكبر في حين أننا نريد عمل جامعي، لذا يجب اختفاء ظاهرة الاعتداء التي تحدث بين الطلاب وبعضهم وبين بعض الطلاب والمعلمين».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، بالتعاون مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي»، ومؤسسة «التعليم أولاً»، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

تدريب 1300 أخصائي اجتماعي

وأضاف وزير التربية والتعليم أن بناء الإنسان ليس بالحصول على درجات فقط ولكن يجب أن يتضمن جوانب مهارية ونفسية واجتماعية وثقافية، ولا بد من نشر الوعي الصحي والنفسي وتدريب 1300 أخصائي اجتماعي، وتطوير الحقائب التدريبية للتركيز على المهارات وليست المعلومات بشكل كبير، قائلا: ماذا لو أن طفل تعرض لتنمر فى المدرسة أو المجتمع؟.

دعم نفسي للطلاب

وشدد الوزير على أن حياة كريمة مبادرة هدفها الحماية الاجتماعية والوزارة ستقدم دعما نفسيا للطلاب ومبادرة لوقف التنمر ومكافحة أمراض السمنة والتقزم، متابعا: «لو أن طالب لديه مشكلة نفسيا ينسحب من التعليم والمدرسة».