أحمد عامر: تحضيرات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما أكثر من رائعة

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الإعداد للنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته بمدينة العلمين أكثر من رائع، فقد مر اكثر من 60 سنة على عرض أول عمل درامي مصري على الشاشة.

وأضاف «عامر»، في حواره ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أنّ الدراما كانت أهم أذرع القوى الناعمة لمصر، فالدراما المصرية كانت موجودة في كل بيت بالوطن العربي، وبالتالي هناك دول كثيرة تتحدث باللهجة المصرية بسبب الدراما المصرية، التي دخلت منازلهم وكانوا متيّمين بها وبالفنون والنجوم المصرية.

وأوضح، أنّه جرى استحداث جائزة جديدة بمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، تتمثل في جائزة الترويج السياحي، وهي عبارة عن جائزة للعمل الدرامي الذي يدعو للسياحة في العلمين أو لكل الأماكن السياحية في مصر، وليس العلمين فقط.

وتابع أنّ مهرجان العلمين نقل توجه المشاهدين بشكل كبير جدا إلى مدينة العلمين، وبالتالي كان هناك تركيز من الجمهور المصري والعربي صوب العلمين.