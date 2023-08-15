الرياضة تتصدر فعاليات الأسبوع الخامس بمهرجان العلمين الجديدة

قال محمد الخطيب مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مهرجان العلمين له صدى إعلامي وسياحي وثقافي كبير جدا على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن الفعاليات والأحداث الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس.

وأضاف «الخطيب»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ المهرجان سيشهد تنظيم البطولة العربية للجودو التي يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، كما سيشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الافتتاح، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء اتحاد اللعبة في الدول العربية.

قدرات كبيرة للدولة المصرية

أوضح «الخطيب» أن مهرجان العلمين يؤكد على قدرة الدولة المصرية على تنظيم أي بطولة دولية وعربية، مشددًا على أن هذا الأمر له أثر إيجابي على استضافة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وأن تكون مصر من الدول الرائدة في المجالات الرياضية.

مهرجان القاهرة للدراما

أكد «الخطيب» أن مهرجان القاهرة للدراما سينطلق في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن أول عمل درامي مصري خرج للنور عمره 61 سنة، وكان اسمه «هارب من الإعدام»، وشدد على أن الفنانين أشادوا بمدينة العلمين الجديدة والتنظيم، مؤكدين أن المهرجان سيكون في منتهى القوة، ووجهوا الشكرَ إلى القائمين على الأنشطة والفعليات.