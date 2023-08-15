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«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو إطلاق «رش» على الكلاب في الزيتون

كتب:

محمد بركات
03:47 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع فيسبوك، يتضمن إطلاق أحد الأشخاص رش بندقية صيد على الكلاب من شرفة منزله في أحد شوارع منطقة الزيتون، ما أدى إلى إصابته.

وأفادت التحريات بأن المتهم يقيم في دائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، ونجحت قوة أمنية في ضبطه، وعثرت بحوزته على البندقية الرش المستخدمة في التعدي على الكلاب.

وأقر المتهم بإطلاق الرش على الكلاب لصرفها من أسفل العقار محل سكنه، لتسببها في إزعاجه، فيما جرى الإجراءات القانونية ضده، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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