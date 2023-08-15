رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط عصابة بتهمة سرقة الأسلاك النحاسية في المصاعد المعطلة بالمقطم

كتب:

محمد سيف
01:17 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
المتهمون

المتهمون

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالمصاعد المُعطلة، في العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض.

واعترف المتهمون بمزاولة نشاطهم الإجرامي بأسلوب القطع، باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسلاك النحاسية لدى عميلهم سيئ النية، عامل بمخزن خردة في البساتين، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

القبض على شخصين بتهمة سرقة شقة سكنية في التجمع الخامس

إحالة عصابة سرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في البحيرة للمحاكمة

القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة شقة سكنية في مصر الجديدة

 ضبط 11903 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة سيارة في المقطم
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.