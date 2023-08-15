ضبط عصابة بتهمة سرقة الأسلاك النحاسية في المصاعد المعطلة بالمقطم

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالمصاعد المُعطلة، في العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض.

واعترف المتهمون بمزاولة نشاطهم الإجرامي بأسلوب القطع، باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسلاك النحاسية لدى عميلهم سيئ النية، عامل بمخزن خردة في البساتين، واتخذت الإجراءات القانونية.