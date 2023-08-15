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الداخلية تضبط 314 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

كتب:

محمد بركات
02:46 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
أسلحة نارية

أسلحة نارية

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (314) قضية مخدرات ، (123) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (65313) حكم قضائى متنوع§   فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

×  فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (314) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (339) متهم ضُبط خلالها الآتى :

×   كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,564 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر البانجو وزنت (40,300 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,516 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,500 كيلو جرام).

×   فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (123 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

×   (19) بندقية آلية .

×   (24) بندقية خرطوش .

×   (3) طبنجات.

×   (77) فرد محلى .

×   (434) طلقة مختلفة الأعيرة .

×   (25) خزينة متنوعة .

×   ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

×    (216) قطعة سلاح أبيض .

×    فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (65313) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

×      (231) حكم جناية.

×   (21637) حكم حبس جزئى.

×   (3449) حكم حبس مستأنف.

×   (31688) حكم غرامة.

×   (8308) مخالفة.

×    فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (4) حوادث متنوعة.

×      فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

×    فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

×    فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

×    فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26873) مخالفة مرورية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

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