الداخلية تضبط 314 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (314) قضية مخدرات ، (123) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (65313) حكم قضائى متنوع§ فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

× فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (314) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (339) متهم ضُبط خلالها الآتى :

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,564 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البانجو وزنت (40,300 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,516 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,500 كيلو جرام).

× فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (123 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

× (19) بندقية آلية .

× (24) بندقية خرطوش .

× (3) طبنجات.

× (77) فرد محلى .

× (434) طلقة مختلفة الأعيرة .

× (25) خزينة متنوعة .

× ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

× (216) قطعة سلاح أبيض .

× فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (65313) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

× (231) حكم جناية.

× (21637) حكم حبس جزئى.

× (3449) حكم حبس مستأنف.

× (31688) حكم غرامة.

× (8308) مخالفة.

× فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (4) حوادث متنوعة.

× فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

× فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

× فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

× فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26873) مخالفة مرورية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.