«الداخلية» تداهم البؤر الإجرامية في المنوفية والإسكندرية ومطروح
كتب:
محمد بركات
01:50 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
قوة أمنية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
ضبط 5 كيلو حشيش
وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول.
أما في مديرية أمن مطروح، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، 5000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول.
وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول.
ضبط حشيش في الإسكندرية
وفي الإسكندرية تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول.