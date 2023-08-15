مصر تدين تفجيرا إرهابيا استهدف مرقد شاهجراغ الديني في إيران

أدانت مصر بأشد العبارات الحزينة التفجير الإرهابي الذي استهدف مرقد شاهجراغ الديني بمدينة شيراز في إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، عبر تدوينة نشرها علي صفحته الشخصية على تطبيق «أكس» المعروف سابقا بـ«تويتر»، إن مصر تعرب عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

تدين مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذي استهدف مرقد شاهجراغ الديني فى مدينة شيراز الايرانية… خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين.@IRIMFA_EN @IRIMFA_AR — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023

الهجوم الإرهابي في إيران

صرح التلفزيون الإيراني، أن تنظيم داعش الإرهابي نفذ هجومًا على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز، ما أودى بحياة 4 أشخاص، من بينهم 2 من الخدام في الضريح، و2 من الزوار، حيث وجه عدد من المهاجمين المسلحين، النار على مزار ديني في مدينة شيراز الإيرانية، مساء يوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن المهاجمين المسلحين ينتمون لجماعات تكفيرية إرهابية حاولت استغلال الوضع الأمني في البلاد للهجوم على زوار مرقد ديني.