تفاصيل زلزال ضرب شمال غربي إيران.. قوته بقوة 4.7 درجة

ضرب زلزال إيران، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، عصر أمس السبت، مدينة خوي الواقعة شمال محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد، دون وقوع أضرار أو إصابات بشرية.

ونشرت وسائل إعلام تفاصيل زلزال إيران، وقال مركز رصد «الزلازل الوطني» التابع لجامعة طهران، إن الزلزال وقع بمدينة خوي عند الساعة الرابعة و43 ثانية بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

سكان تبريز يشعرون بزلزال إيران

وكانت مدينة خوي، مركزًا للعديد من الزلازل وأكثر من 300 هزة ارتدادية، خلال العام الماضي 2022. وشعر سكان مدينة تبريز بمركزمحافظة أذربيجان الشرقية، بزلزال إيران، فيما أشار المدير العام لهيئة الطوارئ بالمحافظة، محمد باقر هنربز، إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة.

وكان مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي، قال في وقت سابق، إن قوة زلزال إيران، بلغت 4.5 درجة، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال إيران، على مسافة 107 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من تبريز، و 27 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من خوي.

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان الغربية

وكانت محافظة أذربيجان الغربية، شهدت في 24 مارس الماضي، زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة خوي، بعمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما أسفر عن إصابة 82 شخصا بيهم 70 من مدينة سلماس و 12 شخصا من خوي.

وأشار المدير العام لإدارة شؤون الازمات في محافظة أذربيجان الغربية أمير عباس جعفري، في ذلك الوقت، إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية