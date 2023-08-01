إجازة يومين في إيران حفاظا على المواطنين من الموجة الحارة

كشفت الحكومة الإيرانية، عن اقتراح مقدم من وزارة الصحة من أجل اعتبار الأربعاء والخميس الموافقين 2 و3 أغسطس الجاري، عطلة رسمية في كل أنحاء البلاد بسبب الحر الشديد وسط الموجة الشديدة التي تضرب البلاد.

موجة حارة تضرب إيران

بدوره؛ ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، بحسب بيان رسمي على موقع الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن البلاد تمر بموجة حارة في الأيام الحالية لذا وافقت الحكومة على اقتراح الصحة بإعطاء إجازة يومي الأربعاء والخميس.

العالم يمر بظاهرة حرارية

ومرت دول عديدة بظاهرة الـ «نينو» التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في مختلف كوكب الأرض حيث كان الأسبوع الثاني من يوليو أحد أكثر الأسابيع سخونة على مستوى العالم.

ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن السياحية

وكان الحظ السيء من نصيب الوجهات السياحية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت درجة الحرارة في منطقة بين ولايتي كاليفورانيا ونيفادا إلى 53.3 درجة، ويعرف هذا المكان بأنه أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، في الوقت ذاته وصلت درجات الحرارة في إيطاليا إلى 40 درجة في روما و44 درجة في سردينيا مع إصدار وزارة الحصة تحذيرات من أجل أخذ الاحتياطات الصحية في هذا الحر خاصة أن بعض الأشخاص أصيبوا بالإغماءات نتيجة شدة حرارة الشمس، وامتدت الموجة الحارة إلى إسبانيا مسجلة البلاد 43 درجة مئوية وحدوث حريق في مدينة «لابالما» في جزر الكناري مع إجلاء 4000 شخص وحدث نفس الأمر في اليونان.