قبل تقديمها إلى الرئيس.. 3 مقترحات للنظام الانتخابي أمام الحوار الوطني غدا

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني غدا، لاستلام التوصيات والمقترحات الصادرة عن 13 لجنة من لجان الحوار الوطني الـ19، من أجل بلورتها لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

ومن بين التوصيات التي خرجت بها اللجان المتخصصة في المحور السياسي،المقرر عرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماع الغد، ما يتعلق بالأنظمة الانتخابية، وجاءت المقترحات كالتالي:

مقترحات نظام الانتخابات

- المقترح الأول: الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

- المقترح الثاني: انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

- المقترح الثالث: انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

عضو أمناء الحوار الوطني: مناقشة المقترحات غدا

بدوره، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيناقش غدا المخرجات التي بلورتها الجلسات التخصصية لنظام الانتخابات، وسيصل إلى رأي متفق عليه، فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية المقترحة سواء المطلقة أو النسبية أو المزيج بينهما، وسيجري رفعه إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة عدم الاتفاق بشأن المقترحات المطروحة للنظام الانتخابي، سيجري رفع المقترحات الثلاثة، كما تنص لائحة الحوار.