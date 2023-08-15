عضو «أمناء الحوار الوطني»: الرئيس وعهد بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط

كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء غدا، قائلا إنّه سيشهد مناقشة ما تم ذكره في بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة لصياغة مخرجات 13 من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وسيناقش مجلس الأمناء صياغة المخرجات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

اجتماع مجلس الأمناء

وأضاف «الكشكي» لـ«الوطن»، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني قد يوافق على صياغة المخرجات، وقد يرفضها، حسب ما سينتج عنه اجتماع مجلس الأمناء، فإذا كان لديه إضافة يضيفها، وبعد الوصول إلى التوافق حولها سيتم رفع مخرجات ونتائج كل هذه القضايا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط، في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية.

اللجان التخصصية

وأشار إلى أنّ مجلس الأمناء اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة، مكونة من 10 إلى 15 شخصا بين الخبراء والمتخصصين والكفاءات العالية، وأن تتمتع هذه اللجان بعدالة التمثيل السياسي لكل الأطراف المعنية من القوى والتيارات السياسية والوطنية، وأنّ هذه اللجان ليست بديلا عن الجلسات العامة، ولكنها مصغرة تكتب وتصيغ التوصيات والنقاشات التي خرجت من اللجان العامة.