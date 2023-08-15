عضو «أمناء الحوار الوطني»: توصيات ومقترحات الجلسات ليست نهائية

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهم التوصيات والمقترحات التي انتهت من صياغتها اللجان الخاصة في الحوار الوطني، قائلا إن المحور السياسي يأتي في مقدمة الموضوعات التي جرى مناقشتها ويضم موضوعات عديدة، مثل المحليات إلى جانب انتخابات المجالس الشعبية والمحلية، فضلا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية المتمثل في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتنظيم العمل الأهلي، وجرى التوافق على زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

موضوعات المحورين المجتمعي والاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن المحور المجتمعي يضم موضوعات خاصة بملف الصحة والتأمين الصحي الشامل، وأيضا التعليم وزيادة التعليم ما قبل الجامعي وظاهرة التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن هناك موضوعات مطروحة على طاولة الحوار الوطني تتعلق بالمحور الاقتصادي وتتمثل في الاستثمار والملفات الخاصة بالزراعة سواء زيادة دعم الدولة للفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب قطاع الصناعة وتحديثها وتطويرها خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، والسياحة.

توصيات الحوار الوطني

وتابع أنه من المقرر طرح عددا من الموضوعات غدا على مجلس الأمناء لحسم المناقشات، مشيرا إلى أن المجلس معني بإقرار أو تعديل أي تشريعات، وذلك طبقا للائحة الحوار الوطني، موضحا أن التوصيات التي خرجت عن مناقشات الحوار الوطني لا تعتبر نهائية إلا بعد إقرار مجلس الأمناء.