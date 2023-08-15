النائب محمود القط: الحوار الوطني ساهم في البناء الديمقراطي الجديد لمصر

أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ظهور مخرجات الحوار الوطني للشارع المصري من الأمور التي تعكس حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة على تحقيق الشفافية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق الحوار الوطني كان من منطلق إرادة حقيقية بأن البناء الديمقراطي في مصر أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى أن تكون الدولة قائمة على ثوابت قوية لتستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال عذا البناء، وهذا ما كان يشير إليه الرئيس في جميع المحافل المحلية والدولية وتأكيده أننا دولة ذات حضارة وشعبها له خصوصية ولن نسمح أبدا أن تكون مستوردة من الخارج.

توصيات لجان الحوار الوطني

وأشار إلى أهمية اتخاذ الوقت الكبير في التحضير للحوار حيث انعكست على السرعة في خروج التوصيات والنتائج، قائلا: «لولا التأني الشديد في التحضير للحوار لما حصلنا على توصيات بشكل منظم وقابلة للتنفيذ ولما استطاعت اللجان الفرعية أن تجد توصيات واضحة تقوم على صياغتها وإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهها للحكومة لتصدر بها قرارات أو للبرلمان لتخرج منها تشريعات».

وتابع: «سيظهر الانعكاس السريع لمخرجات الحوار الوطني للمواطن حيث أنه على مدار الجلسات السابقة ناقش المحاور الثلاثة على التوازي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك كان به توفيق شديد من مجلس أمناء الحوار لأنهم ضموا جميع اهتمامات المواطنين المختلفة».

مشاركة مجتمعية في قضايا الحوار الوطني

وشدد النائب على أن خروج التوصيات بهذه الوتيرة يبث روحا من التفاؤل ونتوقع أن يزيد الإقبال على المشاركة من الفئات المختلفة في الحوار الوطني، لأنه أصبح آلية قادرة على تحقيق التطور والتقدم بوتيرة أسرع وهو أحد الأهداف الرئيسية للحوار الوطني.