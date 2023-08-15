5 جوائز لـ«ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» في ختام المهرجان القومي للمسرح

حصد العرض المسرحي «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» إنتاج كلية الإعلام جامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدي، 5 جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان عادل إمام.

وكانت الجوائز كالآتي: جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها كُلٌ من الفنانات الشابات ياسمين أشرف وسلمى نصر وإسراء سامح، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد ففاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.

تفاصيل العرض المسرحي «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير»

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل في مصر، وصمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل، ومدرب التمثيل والمخرج المنفذ باخوم عماد.

وتعد التجربة هي الثانية للمخرج مايكل مجدي مع فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أخرج لهم من قبل عرض «الدخان» عام 2019، وترشح العرض لجائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل العرض أيضًا على العديد من الجوائز من مهرجان الساقية المسرحي، وهي أفضل عرض ومخرج وممثل وديكور واستعراضات.