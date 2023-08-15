عضو «الحوار الوطني»: لجنة العفو الرئاسي خلقت بيئة صحية لممارسة العمل السياسي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من شأنها خلق بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسي، وإقبال كل القوى والتيارات السياسية على المشاركة في الحياة السياسية.

الكشكي: جهود لجنة العفو الرئاسي تأكيد على صدق الدولة في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي

وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور لجنة العفو الرئاسي، وجهودها في الإفراج عن قوائم من المحبوسين والسجناء يمثل تأكيدا على صدق الدولة ومؤسساتها ورغبتها في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي، وهذا حدث بالفعل.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعا غدا الأربعاء؛ لمناقشة ما تم ذكره في بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، وسيناقش مجلس الأمناء صياغة المخرجات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

صياغة مخرجات الحوار

وأوضح «الكشكي»، أنه من الممكن أن يوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على صياغة المخرجات أو يرفضها، حسب ما سينتج عنه اجتماع مجلس الأمناء، فإذا كان لديه إضافة يضيفها، وبعد الوصول إلى التوافق حولها سيتم رفع مخرجات ونتائج كل هذه القضايا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط خلال المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يرفع مجلس الأمناء 3 آراء مختلفة لرئيس الجمهورية وفقا للائحة الحوار.