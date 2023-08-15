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«التجمع»: العفو الرئاسي يكشف عن صدق الدولة في التعامل مع الملف

كتب:

محمد أباظة
03:43 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
عماد فؤاد

عماد فؤاد

أكد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، تقدير الحزب لجهود لدور لجنة العفو الرئاسي، في فحص جميع ملفات السجناء ومراجعة مواقف أصحابها، حتى يتم الوصول إلى الأسماء التي تستحق العفو ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي اكتسبت المصداقية المطلوبة والثقة المتبادلة مع كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن حزب التجمع تواصل مع اللجنة بشأن عدد من المحبوسين ممن يرى ضرورة الإفراج عنهم، وجرى الإفراج عن عدد غير قليل من هؤلاء بالفعل، وهو ما كشف عن توافر حسن النية في التعامل مع هذا الملف، ومثل أيضا قوة دفع كبيرة للحوار الوطني في اتجاه مد جسور الثقة بين كل أطراف الحوار.

انعكاس جهود لجنة العفو الرئاسي على الحوار الوطني

وطالب مساعد رئيس التجمع، بضرورة وصول الحوار الوطني إلى التعديلات المطلوبة لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي لإغلاق هذا الملف، وعدم اللجوء لقرارات استثنائية للإفراج عن المحبوسين، وقطع الطريق على من يحاولون الوقيعة بين الشعب المصري والقيادة السياسية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.