جمال الكشكي: الرئيس السيسي قدّم دعما كبيرا لإنجاح الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدّم دعما كبيرا لإنجاح الحوار الوطني، وخلق بيئة صحية تؤكد رغبة الدولة الحقيقية في استكمال مسار الإصلاح السياسي، متابعا: «قدّم الرئيس دعما منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي، واستخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، واستجاب لمقترح الحوار بشأن تنبيه الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات».

دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني

وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي استمر في دعمه للحوار الوطني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، والتي كانت رسالة مهمة للقوى السياسية بأنّه يحترمها هي وكل العقول المصرية، من أجل البناء والتقدم والازدهار والإصلاح السياسي، وتجسد دعم الرئيس خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب، ووعده بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني دون قيد أو شرط.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماع غدا الأربعاء، لإقرار المخرجات والتوصيات والمقترحات التي انتهت الجلسات التخصصية من صياغتها، بعد أن عقدت مجموعة من الجلسات المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين، كما سيحدد مجلس الأمناء طريقة رفع هذه المخرجات إلى رئيس الجمهورية ليتأخذ بشأنها ما يراه، بحسب ما أعلنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.