10 رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين بمسابقة مواهب وقدرات

قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين في مسابقة مواهب وقدرات، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، مجموعة من الرسائل.

وجاءت الرسائل كالتالي:

- الإمام الأكبر يضع الطلاب الوافدين على رأس أولوياته، وتوصياته بأن تتحول العناية بالطلاب الوافدين إلى خطط عملية وواقع ملموس؛ باعتبارهم سفراء للإسلام وللأزهر، وليعودوا إلى بلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيئا من الود والعرفان.

الضويني: النبي محمد أول من استثمر الطاقات الكامنة في نفوس أصحابه

- رسولنا الكريم محمد ﷺ أول من استثمر الطاقات الكامنة في نفوس أصحابه، والقدرات المتنوعة في كل واحد منهم، والمواهب الفذة التي اختص الله -جل جلاله- بها بعضهم لكي نقتدي به ونسير على نهجه.

- قطاعات الأزهر تعمل على نشر ثقافة التميز والإبداع وتنمية المواهب للطلاب في المجالات العلمية والفكرية وتحفيز المختلفة.

- رسولنا الكريم ﷺ كان أقدر الناس على اكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يجعل من صاحب الموهبة مبدعا في مجال يناسبه من مجالات الحياة المختلفة؛ خدمة للدين والمجتمع والوطن.

- لا بد أن يكون من بين أبناء الأمة بررة يتقنون اللغات الأجنبية ليخاطبون أصحاب الثقافات الأخرى بلغاتهم، ويعرضون الإسلام عليهم عرضا صحيحا بلسانهم.

- الشريعة الإسلامية حثت على طلب العلم وتقدير العلماء، والتميز والنبوغ؛ فالأمم الواعية حقا هي التي تكتشف مواطن التميز في أبنائها وتعززه.

- العالم الإسلامي المعاصر في حاجة ماسة إلى الأخذ بأسباب التقدم العلمي في تنمية التفكير الإبداعي لمواجهة التحديات الثقافية والاقتصادية والسياسية التي تواجهه.

- ضرورة دراسة الإبداع ووضع نظرية إسلامية توجه مساره تعليما وتطبيقا، وتعزيز بحوث الإبداع ووضعها موضع التطبيق في تنمية المجتمعات الإسلامية.

- السعي فيما يصلح أحوال الناس ويجعل حياتهم أنفع وأسعد مطلب شرعي؛ بل إنه من صميم العمل الصالح الذي لا يكمل إيمان المسلم إلا بتحقيقه بجد وإخلاص.

- رعاية الموهوبين وتوجيه مواهبهم مهمة وطنية تستحق عناية خاصة؛ فهي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية لأي مجتمع؛ فهم الحاضر المستقبل.

مسابقة «مواهب وقدرات» تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين

يذكر أن مسابقة «مواهب وقدرات» تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.