رابط تسجيل المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024.. متاح حتى 5 سبتمبر

انطلقت اليوم، الثلاثاء الموافق 15 أغسطس من عام 2023، عمليات التسجيل الإلكتروني لالتحاق طلاب جامعة الأزهر، بالمدن الجامعية المختلفة، بجامعة الأزهر الشريف، على أن يستمر باب التقدم الإلكتروني مفتوحا حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» رابط تسجيل المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024، والذي من خلاله يمكن للطلاب تقديم طلباتهم.

بدء التسجيل بالمدن الجامعية لجامعة الأزهر

كان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، قد أعلن في بيان نشره أمس، الاثنين، وتناقلته الصحف والموقع الصحفية، أن فتح باب التقديم وإتاحة رابط تسجيل الالتحاق بالمدن الجامعية المختلفة لجامعة الأزهر، سيكون متوفر أمام جميع الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية بداية من اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أغسطس، من عام 2023، على أن يستمر لم يقرب من 3 أسابيع كاملة أمام الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية.

وقد أعلن «الشربيني» عن ذلك بعدما صدق الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، على البدء في عمليات التسجيل للطلاب.

رابط تسجيل المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024

وقد أوضحت جامعة الأزهر أنَّ عمليات التقديم الإلكترونية، يمكن البدء فيها من خلال الدخول على هذا الرابط، ويمكن للطلاب في مختلف محافظات الجمهورية البدء في عملية التسجيل واختيار المدينة الجامعية التابعة للمحافظة الموجود بها الجامعة التي التحقوا بها.

ووجه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، نصيحة لطلاب جامعة الأزهر، بأن يسارعوا إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتدقيم في المدن الجامعية، والتزامهم بالمواعيد المقررة لذلك.