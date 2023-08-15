نائب محافظ البحيرة توجه بتخفيض إنارة الشـوارع والميادين بنسبة 75%

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتخفيض إنارة الشـوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ترشيد استهلاك الإنارة في البحيرة

كما أكدت نائب محافظ البحيرة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء، وذلك طبقا للمواعيد المحددة، وتخفيض الإضـاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت استمرار ترشيد الاستهلاك الكهربي بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

حملات ليلية لمتابعة التزام المحال بالمواعيد

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات ليلية ميدانية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتطبيق تعليمات الدولة والمتضمنة تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء.