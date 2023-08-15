بنك مصر يعلن عن وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف المهام والشروط

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية جديدة بمرتبات مجزية بفروعه، للعمل في وظيفة مصمم المنتج بمجال تصميم النظام، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات، سواء كانوا خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات.

وحدد بنك مصر في إعلانه عن الوظائف التفاصيل الخاصة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات وظائف بنك مصر وكيفية التقديم، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تصميم وصيانة مكونات وأنماط ووثائق الويب أو الهاتف المحمول على مستوى النظام للعملاء الذين يواجهون الموردين لدى البنك لاستخدامها والرجوع إليها.

- تحقيق مواصفات تصميم المستند، وإرشادات الاستخدام التي يمكن للمصممين والمهندسين الاستفادة منها.

- التعاون مع مالكي المنتجات والمطورين ومصممي المحتوى وباحثي المستخدمين والمصممين الآخرين، لتقديم تصميمات عالية الجودة ومتماسكة وشاملة تتسع عبر مجموعة متنوعة من مهام سير عمل الموردين المختلفة.

- التأثير والمساهمة في خارطة طريق منصة التجربة وتراكم المنتجات لتطوير مكتبة الأنماط.

- دفع الفريق لتقديم العمل، مع التركيز على استخدام الأدوات والتقنيات الخالية من الهدر لتسليم العمل بسرعة أكبر.

الشروط المطلوبة لـ وظائف بنك مصر

وتضمنت الشروط المطلوبة للتقدم في وظائف بنك مصر، ما يلي:

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر لديه خبرة لا تقل عن عام في بناء أنظمة التصميم والمساهمة فيها في المؤسسات، مع خبرة في الخدمات المصرفية كونها ميزة إضافية.

- تقديم دراسات حالة توضح الأعمال القابلة للمقارنة ذات الصلة بأنظمة التصميم في المنظمات المتوسطة أو كبيرة الحجم، مثل تصميم المنتج على وجه التحديد لتطبيقات الويب لسطح المكتب.

- التمكن من التفاعل ومبادئ التصميم المرئي كأداة تصميم.

- أن يكون لديه مهارات استثنائية في التعامل مع الآخرين تعاونية وإبداعية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة مع القدرة على التطوير.

- أن يكون قادرا على فهم عمليات التصميم والآثار المترتبة على التصميم سريع الاستجابة وإرشادات الوصول.

- أن يكون قادرا على فهم وإظهار التفكير التصميمي المنهجي.

- أن يكون لديه القدرة على تصميم الحلول التي تحل المشاكل على مستويات متعددة من الحجم.

- القدرة على إنشاء جداول زمنية وإدارة العمل الخاص بشكل مستقل.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم على الصفحة الرسمية ابخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن».