شروط التقديم في وظائف الجامعة اليابانية بالإسكندرية.. 4 أوراق مطلوبة

في إطار بحث الكثير من الشباب والخريجين على وظائف خالية في مجالات تخصصاتهم التي درسوها في أثناء فترة الكلية، كشفت الجامعة المصرية اليابانية، حاجتها لـ3 وظائف خالية في تخصص علوم وهندسة الحاسب الآلي، وهي «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد»، لبرنامج علوم وهندسة الحاسب الآلي، وسيكون العقد بدوام كامل.

وتقدم «الوطن» تفاصيل الوظائف الخالية في تخصصات علوم وهندسة الحاسب الآلي بالجامعة اليابانية في الإسكندرية، تسهيلًا على الراغبين الالتحاق بها، التي متاح التقديم بها حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي للجامعة، كما يلي:

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الجامعة اليابانية

درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر والهندسة أو مجال ذي صلة لديه خبرة أكاديمية ومهنية قوية منذ حصوله على درجة الدكتوراه أن يكون قد أظهر تميزا في البحث والتدريس ومهارات التواصل. - لديه قدرة ممتازة على التواصل مع الآخرين لتسهيل التعاون مع كليات الهندسة الأخرى في E-JUST - يجب أن يكون لدى جميع المرشحين، التزاما قويا بالتعليم الجامعي والدراسات العليا وسجلا بحثيا واعدا

مهام العمل في الجامعة اليابانية

- إنتاج مخرجات بحثية عالية الجودة من خلال التعاون النشط مع الموظفين بالإضافة إلى الإشراف على طلاب الماجستير / الدكتوراه

- تقدم بطلب للحصول على منح بحثية تستهدف مشاكل العالم الحقيقي الملحة

- إقامة علاقات قوية مع نظرائهم اليابانيين

- المساهمة في المجتمع ككل من خلال أنشطة نقل التكنولوجيا مثل تسجيل براءات الاختراع ومشاورات بدء التشغيل

- المساهمة في تدريس طلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

- يشمل ذلك إدخال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال بالإضافة إلى ربط البحث بالتعليم

- الالتزام بعمليات وأنشطة التدريس عالية الجودة.

الأوراق المطلوبة لوظائف الجامعة اليابانية