شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية، من بين العاملين بالشركة أو خارجها لفئات مديرى العموم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل وظائف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تسهيلا على الراغبين في التقديم، بحسب الإعلان الرسمي من الشركة.

وظائف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

- مدير عام الإدارة العامة لأملاك الشركة ونزع الملكية مدير عام الإدارة العامة للخط الساخن والعمليات

- مدير عام الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي وتقييم الأداء.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة مدير عام الإدارة العامة لمركز خدمة العملاء.

- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الصناعية.

- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص العقارية

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة للتعديات

- مدير عام الإدارة العامة لتنمية الإيرادات

شروط التقديم لوظائف صرف الإسكندرية

- أن يكون المتقدم من داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة.

- يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها لدى الإدارة العامة للموارد البشرية بالشركة.

- اجتياز الدورة التدريبية التي تتيحها الشركة القابضة تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لدى الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة تخطيط القوى العاملة لمدة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على العنوان التالي (أمام 21 ش محمد شفيق غربال - الديوان العام - الشاطبي).

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف صرف الإسكندرية

يجب أن يكون مرفق بالطلب المستندات الآتية:

- السيرة الذاتية للمتقدم متضمنة صوره شخصية حديثة

- قضاء مدة بينية اجمالية 16 سنه في الدرجات الأدنى بالنسبة لوظائف مديري العموم.

- بيان باهم الانجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها وخطة التطوير للوظيفة المتقدم لها وذلك بعدد 8 أصول.

- تقرير بتحليل مخدارات حديث.

- يشترط عدم التقدم بأكثر من طلب لشغل أكثر من وظيفة من الوظائف الموضحة بعالية.