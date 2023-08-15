محافظ الإسكندرية: إنجاز 30% من أعمال إنشاء سوق بهيج بتكلفة 17.5 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال مشروع إنشاء السوق الدائمة بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، بإجمالي تكلفة 17.5 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

حياة كريمة في الإسكندرية

وخلال الجولة، قال اللواء محمد الشريف إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة، يتم إنشاء هذا السوق الحضاري ليخدم جميع أهالي قرى برج العرب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطني الإسكندرية.

إنجاز 30% من المشروع

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع شهر نوفمبر القادم، حيث أنه تم الإنجاز بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن السوق على مساحة 2500 متر، وتضم 31 محلا، بالإضافة إلى مسجد ومبنى إداري، وذلك استكمالا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية لخدمة المواطنين.