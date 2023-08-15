أستاذة جامعية تحذر من الإصابة بضربة شمس: تضر المخ

قالت الدكتورة مروة سراج وكيل كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، إن هناك فرق بين ضربة الشمس، والإنهاك الحراري، فالأخير يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم لـ37 درجة مئوية، وتشمل أعراضه الحرارة المرتفعة والعرق الشديد والجفاف والصداع وبعض التقلصات في العضلات.

وأوضحت مروة سراج، خلال لقائها مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس» أنه في بعض الأحيان يٌصاب الجسم بالإحمرار والتورم خاصة القدمين، وذلك نتيجة اتساع الأوعية الدموية في محاولة لفقد الحرارة، ما يؤدي بدوره لانخفاض ضغط الدم، ويدفع القلب لبذل مجهود أكبر لضخ الدم للجسم، فيسبب تسارع ضربات القلب.

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أن المصاب يشعر بالإعياء والإنهاك عند حدوث الانهاك الحراري، مؤكدة أن الشخص قد يصاب بالدوار وقد يصل الأمر للإغماء.

ضربة الشمس أعنف من الإنهاك الحراري

ولفتت وكيل كلية الصيدلة، إلى أن ضربة الشمس أعنف من الإنهاك الحراري، وتحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ما يؤدي لجفاف الجلد والاحمرار، وقد يؤثر على عملية التعرق ما يعيق الجلد عن أداء وظيفته الطبيعية للتعرق.

وأكدت أن الإصابة بضربة الشمس قد توصل حرارة الجسم لـ40 درجة مئوية، ما قد يؤثر على عمل أجهزة الجسم خاصة المخ.