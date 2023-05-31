ماذا تفعل إذا أصابتك ضربة شمس خلال أداء مناسك الحج؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها حال إصابة الحاج بضربة شمس خلال أدا مناسك الحج، حتى لا تتفاقم حالته الصحية.

خطوات يجب مراعاتها حال الإصابة بضربة شمس خلال الحج

وأصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا، توضح فيه كل الخطوات التي يجب اتباعها، وذلك على النحو التالي:-

- أولا لابد من نقل المصاب إلى مكان بارد.

- بعد ذلك لابد من إزالة الملابس الخارجية.

- إعطاء المصاب السوائل.

- تبريد الجسم بالماء، خاصة منطقتي الرقبة والرأس.

- تعريض المصاب لمصدر هواء مثل «هواء المروحة».

- التوجه إلى أقرب مستشفى وراقب صحتك واستشر البعثة الطبية إذا شعرت بأي حالة مرضية.

أماكن تواجد البعثة الطبية في الحج

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية موجودة داخل مقار سكن الحجاج المصريين، ومكونة من 75 طبيبا في مختلف التخصصات، وتشمل ما يقرب من 30 عيادة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، الحجاج المصريين بضرورة الالتزام بالوقوف فى أماكن جيدة التهوية، لافتة الى أهمية البعد عن الشمس قدر الإمكان، أو الالتزام بوجود شمسيات خاصة لتفادي الإصابة بضربة الشمس والوقاية قدر الإمكان من الأمراض المعدية وغير المعدية.

إجراءات مهمة للحجاج قبل السفر لأداء المناسك

وطلبت وزارة الصحة من الحجاج قبل السفر الاطلاع على كل الاشتراطات الصحية، والالتزام بالحصول على التطعميات اللازمة، مثل تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائي، لافتة الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام للوقاية من الأمراض المعدية.