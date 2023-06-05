«صحة الرياض» توضح 7 خطوات لحماية الجسم بعد الإصابة بـ«ضربة شمس»
كتب:
سارة ثروت
12:15 م | الإثنين 05 يونيو 2023
أرشيفية
قبل أيام قليلة من بدء موسم الحج، ومع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت وزارة الصحة بمدينة الرياض السعودية، صباح اليوم، عن عدة خطوات لتفادي درجات الحرارة المرتفعة وتبريد الجسم عند الإصابة بضربة شمس والإجهاد الحراري.
ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية، أوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على تطبيق «تويتر»، أن هناك 6 خطوات ضرورية من أجل تفادي ضربات الشمس الحامية، وتبريد الجسم، وتفادي الإجهاد الحراري، وهي كالتالي:
خطوات تبريد الجسم
رش الجسم بالماء البارد فور شعوره بالحر الشديد.
الجلوس أمام مروحة لتبريد جسمه بعد تعرضه لضربات الشمس القوية.
يتوجه المواطن بالجلوس في منطقة مظللة لا يتخللها أشعة الشمس، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيّفة.
يأخذ المواطن حمام بارد أو غمر الجسم بالكامل في حوض الاستحمام.
شرب كمية كافية من الماء حتى يرتوي الجسم.
خلع أي ملابس زائدة أو غير قطنية.
وضع كمادات باردة على الرقبة والإبطين.
#صحة_الرياض: خطوات لتبريد الجسم في حالات الاصابة ب #ضربات_الشمس و #الاجهاد_الحراري pic.twitter.com/hHdGcSNjG8— صـحــة الـريــاض (@riyadhhealth) June 5, 2023
كيفية تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها
وأوضحت صحة الرياض، طرق تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها، من خلال 6 طرق، وهي:
#صحة_الرياض هكذا تستطيع تمييز أعراض ضربة #الشمس عن غيرها pic.twitter.com/BscO4w3ikR— صـحــة الـريــاض (@riyadhhealth) June 5, 2023
شعور المواطن بحرارة ورطوبة وإحمرار في الجسم.
ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة.
الشعور بضربات نبض قوية وسريعة.
الإحساس بالصداع والدوخة.
الشعور بالهلوسة وسمعت أشياء غير ملموسة.
فقدان الوعي.