«صحة الرياض» توضح 7 خطوات لحماية الجسم بعد الإصابة بـ«ضربة شمس»

قبل أيام قليلة من بدء موسم الحج، ومع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت وزارة الصحة بمدينة الرياض السعودية، صباح اليوم، عن عدة خطوات لتفادي درجات الحرارة المرتفعة وتبريد الجسم عند الإصابة بضربة شمس والإجهاد الحراري.

ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية، أوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على تطبيق «تويتر»، أن هناك 6 خطوات ضرورية من أجل تفادي ضربات الشمس الحامية، وتبريد الجسم، وتفادي الإجهاد الحراري، وهي كالتالي:

خطوات تبريد الجسم

رش الجسم بالماء البارد فور شعوره بالحر الشديد.

الجلوس أمام مروحة لتبريد جسمه بعد تعرضه لضربات الشمس القوية.

يتوجه المواطن بالجلوس في منطقة مظللة لا يتخللها أشعة الشمس، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيّفة.

يأخذ المواطن حمام بارد أو غمر الجسم بالكامل في حوض الاستحمام.

شرب كمية كافية من الماء حتى يرتوي الجسم.

خلع أي ملابس زائدة أو غير قطنية.

وضع كمادات باردة على الرقبة والإبطين.

كيفية تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها

وأوضحت صحة الرياض، طرق تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها، من خلال 6 طرق، وهي:

شعور المواطن بحرارة ورطوبة وإحمرار في الجسم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة.

الشعور بضربات نبض قوية وسريعة.

الإحساس بالصداع والدوخة.

الشعور بالهلوسة وسمعت أشياء غير ملموسة.

فقدان الوعي.