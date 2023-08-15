أستاذة بكلية الصيدلة تحذر مصابي الإجهاد الحراري من مشروبات الطاقة

حذرت الدكتورة مروة سرج وكيل كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، من تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، أثناء المعاناة من الاجهاد الحراري وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذه المشروبات لها تأثير سلبي على الإجهاد الحراري، نظرا لارتفاع السكريات فيها، مشددة على ضرورة تناول المياة الفاترة في هذه الحالة.

مرضى الإجهاد الحراري

نصحت «سرج»، خلال لقائها مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج «البيت»، المذاع عبر فضائية «الناس» مرضى الإجهاد الحراري، بأن يناموا ويرفعوا أقدامهم لأعلى حتى يعود الضغط مرة أخرى للارتفاع.

الإسعافات الأولية

وأضافت: «لازم فى حال الإصابة بالإجهاد الحراري، العمل على شرب المياه العادية، وكذلك عمل كمادات على أماكن الرقبة وتحت الإبط وخلف المفاصل، لأنها تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير».

وتابعت: «لازم نعمل الإسعافات الأولية من الكمدات لمدة ساعة فى حال عدم نزول الحرارة لابد النقل فورا إلى المستشفى، لأن الحالة دخلت فى أعراض حادة تحتاج رعاية خاصة فى المستشفى».