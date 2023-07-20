7 طرق تحميك واسرتك من الإجهاد الحراري.. تعرف عليها

قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لكبار السن والاطفال لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، لافتة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم لنحو 39 درجة عادة ما يصاحبه شعور بالغثيان، واضطراب الوعي والادراك.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن طرق وقاية الجسم من انعكاسات موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال هذه الايام.

7 طرق تحميك واسرتك من الإجهاد الحراري

تستعرض «الوطن» 10 طرق للحماية من الأجهاد الحراري، في ظل موجة الطقس الشديد الحرارة هذه الايام، والمتوقع استمررها طوال فصل صيف 2023 وفقا للأرصاد الجوية.

- تجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والعصر.

- ارتدِ الملابس القطنية الخفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية أو كاب فى حالة التعرض لأشعة الشمس.

- تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الذروة.

- الجلوس فى أماكن جيدة التهوية.

- تناول الكثير من المياه والسوائل والفاكهة.

- عدم الجلوس فى السيارة أثناء ركنها لفترات طويلة.

خطوات علاج الإجهاد الحراري

أكدت وزارة الصحة على عدد من الإجراءت السريعة لعلاج حالات الإجهاد الحرارى فى المنزل، تتضمن:

- استخدامات كمدات الثلح لتخفيض درجة حرارة الجسم.

- شرب الكثير من السوائل والعصائر الباردة لتبريد حرارة الجسم الداخلية.

- فى حالة عدم انخفاض درجة حرارة الجسم يجب الاتصال على الأرقام التالية 15300 و15333، الخط الساخن لحملة 100 مليون صحة تمهيد لنقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج الطبي.