أعراض الإجهاد الحراري.. إليك طرق علاجه والحماية منه بخطوات بسيطة

يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بالعديد من الأمراض العرضية، التي أهمها التعرض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، وغيرها من الأمراض الأخرى، إذ يشعر كثيرون بأعراض مختلفة عند الخروج في درجات الحرارة المرتفعة، لذا نوضح أعراض الإجهاد الحراري.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإجهاد الحراري عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، وجاءت على النحو التالي:

أعراض الإجهاد الحراري

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة تقريبا.

- فقدان سوائل الجسم.

- اضطراب الوعي.

- الإغماء.

- القيء.

- المغص.

خطوات علاج الإجهاد الحراري

وحددت وزارة الصحة طرق علاج الإجهاد الحراري باتباع الخطوات التالي، والذهاب إلى المستشفى إذا تطلب الأمر:

- خفض حرارة الجسم بتبريده أو تعريضه للهواء البارد أو استخدام كمادات الثلج.

- تبريد الجسم داخليا بطريقة عن طريق غسل المعدة والأمعاء بالماء البارد.

- الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات، واستعمال المحاليل الوريدية وأخذ خافض للحرارة عن طريق الوريد.

الحماية من الإجهاد الحراري

كما نصحت وزارة الصحة المواطنين باتباع الإرشادات الصحية الآتية للحماية من الإجهاد الحراري:

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

- ارتدِ ملابس قطنية خفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.

- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة «من الساعة 2 إلى 4 عصرا».

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على تكييفات الهواء.

- شرب السوائل بكثرة وتناول الفاكهة الصيفية.

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.

حملة 100 يوم صحة

وفي حالة تعرضك للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس؛ يمكنك التواصل مع حملة «100 يوم صحة»، الموجودة على مدار اليوم من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الخط الساخن 15300 و15335.