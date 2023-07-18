إجراءات «صحة الشرقية» للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.. موجة حارة اليوم

تشهد محافظة الشرقية، موجة حارة اليوم، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية في الظل، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد.

تزامنا مع موجة الطقس الحارة، رفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات، للتعامل مع أي حالات تصاب بالإجهاد الحراري، أو ضربات الشمس، خاصة بين المواطنين الذين يضطرون للخروج والعمل في ظل هذه الأجواء الحارة.

انعقاد غرفة الطوارىء بالمديرية على مدار 24 ساعة

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، إنه جرى رفع حالة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة التابعة لمديرية الصحة، والتنسيق مع مستشفيات الزقازيق الجامعية، ومستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات يتم استقبالها مباشرة.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة هي:

- انعقاد غرفة الطوارىء بالمديرية على مدار 24 ساعة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي والطب الوقائي.

- رفع درجة الاستعداد بأقسام الحروق والصدمات الحرارية

- توفير المخزون الكافي من الأدوية، وتوفير اسطوانات الأكسجين ووضعها في أماكن جيدة التهوية.

- زيادة القوى البشرية من الأطباء والاستشاريين في المستشفى.

- التنسيق مع الإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس

ونصح وكيل وزارة الصحة باتباع عدة إجراءات لتجنب الإصابة بضربات الشمس وهي:

- تجنب الخروج والنشاط الزائد أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

- التحرك في الظل، أو استقلال أو سيارة مكيفة الهواء.

- ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن، لا ترتدي الكثير من الطبقات.

- أخذ حماما باردا بشكل منتظم.

- تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء أو المشروبات الرياضية حتى لا تشعر بالعطش.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين.

- تجنب الجلوس في سيارة ساخنة لمدة طويلة بدون تهوية أو في أماکن غير جيدة التهوية.

- أدي تمارينك في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يصبح الجو حارا جدا وخد فترات راحة عند ممارسة الرياضة.

- راقب أعراض ضربة الشمس كالصداع أو الدوخة أو الغثيان أو القيء وفى هذه الحالة يجب عليك تبريد جسمك على الفور.

- يمكنك رش نفسك بالماء البارد ثم اجلس في غرفة مبردة جيدة التهوية لتهدئة جسمك.