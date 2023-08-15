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«العليا للحج» تعلن أسعار عمرة المولد النبوي.. تبدأ من 25 ألف جنيه

كتب:

محمد أيمن سالم
08:07 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
موسم الحج - أرشيفية

موسم الحج - أرشيفية

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أسعار عمرة المولد النبوي الشريف، والتي تحل نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن المصريين يحبون أداء العمرة بمناسبة المولد النبوي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار مثل العام الماضي، باستثناء تذكرة الطيران التي لم يتم تحديدها حتى الآن.

البرنامج الاقتصادي

وأوضح أن تكلفة العمرة تبدأ من 26 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي ومدتها 12 يومًا، وتصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه لبرنامج الـ5 نجوم، مع وجود 4 أفراد في الغرفة الواحدة.

ولفت إلى أن ضوابط العمرة مريحة جدًا هذا العام، وهناك رعاية كاملة للمصريين الأولى بالرعاية، إضافة إلى تسهيلات كبيرة من قبل وزارة السياحة.

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