«القومي لحقوق الإنسان»: نزلاء مركز التأهيل يتعلمون قدرات جديدة بمقابل مادي

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مركز إصلاح وتأهيل «العاشر من رمضان»، التابع لوزارة الداخلية، يعتبر المركز الخامس الذي تم بناؤه، وفق خطة الوزارة لتطوير منظومة السجون في الدولة.

الاطلاع على حالة المركز

وتابع «شيحة»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بأنه لأول مرة يلتقي المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمسجونين في مركز تأهيل «العاشر من رمضان»، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على حالة المركز وتأهيل المسجونين وحقوقهم داخل المركز وحالتهم الصحية بالمستشفى.

تعلم قدرات جديدة

وأكد «شيحة»، أن المسجونين في مركز التأهيل يتعلمون قدرات جديدة بمقابل مادي، منوها بأن المسجون يُعامل في المركز كإنسان له حق متساو مع الآخرين في المجتمع، معلقا: «المركز مراقب بالكاميرات في الممرات مراعاة للخصوصية، بجانب التهوية الجيدة والنظافة العامة، علاوة على توافر عروض فنية وأنشطة ترفيهية متعددة داخل المركز».

واستكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا: النزلاء يشيدون بتعامل الضباط معهم، مما جعل هناك فارقا إيجابيا نفسيا على المسجون، ومهمتنا كمجلس المحافظة على كرامة المواطن المصري وخاصة فئة المسجونين، وتم ملاحظة الاهتمام بالمركز والنزلاء، خاصة في الجانب الصحي والاجتماعي.

وذكر عصام شيحة، أن بعض النزلاء لديهم قلق من عدم وجود الرعاية الصحية التي يجدونها في مستشفى مركز الإصلاح عقب انتهاء مدة حبسهم، مما يدل على أن اهتمام وتوجه من الدولة بهذه الفئة من المواطنين.