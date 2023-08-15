تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية في الجامعات.. ومؤشرات المرحلة الثانية

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، الأمر الذي جعل طلاب الثانوية العامة 2023 يهتمون بمعرفة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية، وتحديدا تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية في الجامعات.

تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية في الجامعات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية، فضلا عن إتاحة الكليات المتوفرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية في الجامعات، وفق المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت كالتالي:

- كلية آداب جامعة سوهاج: جاءت المؤشرات الأولية لكلية آداب جامعة سوهاج بنسبة 62.92% بتنسيق المرحلة الثانية.

- كلية آداب جامعة المنيا: جاءت المؤشرات الأولية لكلية الآداب جامعة المنيا في تنسيق المرحلة الثانية بنسبة 62.92%.

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية بالمرحلة الثانية

- وجاءت المؤشرات الأولية لتنسيق كلية حقوق جامعة الإسكندرية بنسبة 63.90%.

- فيما تسجل المؤشرات الأولية لكلية حقوق جامعة حلوان إلى 62.92%.

- أما بالنسبة لمؤشرات كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات، تصل إلى 60%.

- وبالنسبة لمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لكلية دار العلوم جامعة الفيوم بنسبة 61.95%.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية، والتي تكون بحد أدنى 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.