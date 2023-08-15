منح الجامعة اليابانية لطلاب الثانوية العامة.. تخفيضات تصل لـ100%

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن إلى التقديم للكليات والجامعات المختلفة، عبر تنسيق الكليات المرحلة الثانية الذي انطلق اليوم، إلا أنه يوجد بديل آخر لهم عبر الالتحاق بكلية من كليات الجامعة المصرية اليابانية، وإن وقف الجانب المادي عائق لدى البعض فقد يجد نفسه قادرًا على الالتحاق دون دفع التكلفة إذ أن الجامعة تقدم منحًا مختلفة.

منح في الجامعة اليابانية للطلاب

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل منح الجامعة اليابانية لطلاب الثانوية العامة، بحسب ما كشفه الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الجامعية، في تصريحات خاصة ل«الوطن» بأن الجامعة تقدم منح تصل إلى تخفيض 100% بالإضافة إلى توفيرها جمع المنح أي أن الطالب قادر على الاستفادة من تجميع التخفيضات على المصاريف في حال كان يمتاز باكثر من ميزة من مميزات المنح.

تفاصيل منح الجامعة المصرية اليابانية

- تقدم الجامعة منح لأول 100 طالب على الثانوية العامة، بالإضافة إلى أول 2 من كل محافظة، بالإضافة إلى 5 منح للمتفوقين في المحافظات النائية.

- منح التفوق حسب المجموع الاعتباري

أول 25 طالب من طلاب مدارس المتفوقين يحصلون على منحة كاملة وكل الطلاب الآخرين تخفيض 50%.

- منح رياضية: للبطل الأأوليمبي أو العالمي بنسبة 100%، الإفريقي أو العربي 90%، وعلى مستوى الجمهورية 80%

- أبناء الشهداء لهم منح 100%.