لطلاب الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تنسيق المرحلة الثانية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، ويمكن ترتيب الرغبات وكتاباتها عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لذلك من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي.

وفيما يلي نوضح رابط موقع التنسق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للتقديم على تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تشهد عمليات التسجيل في تلك المرحلة لنحو 350 ألفا و133 طالبا وطالبة من الثانوية العامة 2023.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية الذي بدأ اليوم ويستمر حتى السبت المقبل، وفق بيان وزارة التعليم العالي.

تنسيق المرحلة الثانية

ويبلغ الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية نحو 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98%، ويصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية إلى 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، وتتاح العديد من الكليات والمعاهد للتنسيق والتقديم عليها من طلاب الثانوية العامة.