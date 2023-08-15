جامعة المنصورة الجديدة تنظم حوارا مفتوحا مع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن قيام الجامعة اليوم، بتنظيم لقاء مع أولياء الأمور للتعريف ببرامج الجامعة والتدريس، والإجابة على مختلف الأسئلة بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى للقبول في جامعة المنصورة الجديدة.

حوار مفتوح مع أولياء الأمور بجامعة المنصورة الجديدة

وأوضح في بيان له، أنه جرى توضيح كافة الأمور من أجل المتقدمين للالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، والإجابة على جميع استفسارات أولياء الأمور، والتعريف بجامعة المنصورة الجديدة وأهم البرامج التعليمية الحديثة والمختلفة لتحقيق تعليم متميز يواكب احتياجات المستقبل.

تغيير نمط كليات القمة في المجتمع

وأشار إلى أنه جرى التحدث عن حث المجتمع وأولياء الأمور على ضرورة تغيير فكر مفهوم كليات القمة، مع الترميز على الاهتمام المتزايد بتخصصات المستقبل من الذكاء الصناعي والمعلوماتية وغيرها من البرامج الحديثة والتي تقدمها جامعة المنصورة الجديدة خلال العام الجامعي الجديد.

كما أوضح كل ما يتعلق بالحدود الدنيا لتنسيق الكليات، وبرامج الكليات المختلفة ونظام الدراسة بها، وشروط وقواعد السكن الجامعي ومعايير قبول الطالب بالسكن الطلابي، ووسائل النقل بالجامعة وخطوط السير، ووعد بتوفير خطوط سير جديدة في حالة توافر الأعداد المناسبة لكل خط.